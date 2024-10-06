TOKİ konut ve iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta 2024? 47 ilde 369 gayrimenkul satışı ödeme taksit bilgisi!

Açık artırma konut ve iş yeri seçenekleri ile vatandaşlara ve yatırımcılara geniş bir yelpazede fırsatlar sunacak. Özellikle uygun fiyatlı mülk arayanlar ve yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu açık artırma hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!