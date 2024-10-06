TOKİ konut ve iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta 2024? 47 ilde 369 gayrimenkul satışı ödeme taksit bilgisi!

Açık artırma konut ve iş yeri seçenekleri ile vatandaşlara ve yatırımcılara geniş bir yelpazede fırsatlar sunacak. Özellikle uygun fiyatlı mülk arayanlar ve yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu açık artırma hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!
(TOKİ)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkulü 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Alıcılar Gayrimenkullere, %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
Açık artırmalar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.