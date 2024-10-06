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TOKİ konut ve iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta 2024? 47 ilde 369 gayrimenkul satışı ödeme taksit bilgisi!

TOKİ, Türkiye genelinde 47 ilde yer alan toplam 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak gayrimenkuller arasında iş yeri ve konut seçenekleri bulunuyor. TOKİ'nin bu hamlesi uygun fiyatlı mülk arayan vatandaşlar ve yatırımcılar için önemli bir fırsat niteliğinde. Peki, açık artırma ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 14:59 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 14:59
TOKİ konut ve iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta 2024? 47 ilde 369 gayrimenkul satışı ödeme taksit bilgisi!

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Açık artırma konut ve iş yeri seçenekleri ile vatandaşlara ve yatırımcılara geniş bir yelpazede fırsatlar sunacak. Özellikle uygun fiyatlı mülk arayanlar ve yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu açık artırma hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!

(TOKİ)(TOKİ)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkulü 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar Gayrimenkullere, %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırmalar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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