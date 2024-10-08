9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında alım yapılacak.

Başvurular, 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş Detaylar https://vatandas. jandarma.gov.tr, www.jsga.edu. tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın https:// kamuilan.sbb.gov.tr sitelerinde yayımlanacak "2025 Yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.