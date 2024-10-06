Esnaftan yabancı tabela uyarısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yabancı tabela kullanımının "haddinden fazla arttığını" belirterek bu kirliliğin bir an evvel önlenmesini istedi. Tabelalarda karmaşa yaşandığına işaret eden Palandöken, "Türk dilinin kullanıldığı tabelalar her geçen gün biraz daha azalıyor" ifadelerini kullandı. Palandöken, tabelaların işletmeler için sadece bir tanıtım aracı olmanın ötesine geçerek profesyonel ve saygın bir imaj oluşturmada kritik bir rol oynadığını vurgulayarak tabelaların kurumsal kimliği de ön plana çıkardığını kaydetti.

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