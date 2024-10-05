Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlıksız gıdalar listesini güncelledi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek 56 farklı ürün tespit edildi. Süte natamisin katan da gıdaya boya karıştıran da sucuğa tek tırnaklı et kullanan da listede... Aralarında Arifoğlu Baharat, Salkım Pazarlama, Hasköklü Biber Baharat, Arıkcan Baharat gibi birçok ünlü baharat firmasının da olduğu şirketler gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar nedeniyle listeye girdi. Tarabya kaşar peyniri, Kevser tost peyniri, Sütkuaz yoğurt, böreklik kaşar markası Rasim Usta Mutlu da listeye giren markalardan oldu. Bu ürünlerde natamisin tespit edildi. Kayseri'de Arby's şubesinde''dana etli'' Roast Beef ürününde yapılan incelemeler sonucunda, içerikte kanatlı etinin bulunduğu belirlendi. Firmadan yapılan açıklamada ise , "Kayseri'deki numune alınırken ortak ekipman kullanımı sesiyle et ürününe tavuk geninin bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda numune alınma işleminin usulüne uygun olarak tekrarlanmasını talep ettik. Yargı süreci devam etmektedir" denildi.

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