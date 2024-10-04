Vakıf Katılım’a Cannes’dan ödül

Vakıf Katılım'ın, Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı, "Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında" reklam filmi, başarısını uluslararası arenada taçlandırmaya devam ediyor. Reklam filmi, New York Festivali TV & Film Ödülleri ve US International Ödülleri'nin ardından şimdi de Cannes Kurumsal Medya & TV yarışmasında "En İyi Prodüksiyon" dalında büyük ödül olan "Black Dolphin Trophy"nin sahibi oldu. Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesi Direktörü Ersin Çatalbaş, "Başarımızın uluslararası arenada taçlandırılması büyük gurur" dedi.