Vakıf Katılım’a Cannes’dan ödül

Vakıf Katılım'ın, Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı, "Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında" reklam filmi, başarısını uluslararası arenada taçlandırmaya devam ediyor. Reklam filmi, New York Festivali TV & Film Ödülleri ve US International Ödülleri'nin ardından şimdi de Cannes Kurumsal Medya & TV yarışmasında "En İyi Prodüksiyon" dalında büyük ödül olan "Black Dolphin Trophy"nin sahibi oldu. Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesi Direktörü Ersin Çatalbaş, "Başarımızın uluslararası arenada taçlandırılması büyük gurur" dedi.

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