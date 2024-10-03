İslam Memiş "Açıkta kalma" diyerek açıkladı! Altın fiyatlarında kritik eşik

Piyasa uzmanı İslam Memiş , altın yatırımcılarına seslenerek önemli bir eşik noktasına dikkat çekti. 2.580 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin kırılması durumunda altın fiyatları nın daha da yükselebileceğini söyledi. İşte detaylar...

📉 Borsada Sert Düşüşler Yaşanıyor Herkese iyi akşamlar. Borsada sert satışlar var. Piyasalarda bir belirsizlik var, bir denge arayışı var, ama kafalar oldukça karışık. Bugünü size özetleyecek olursam, Borsa İstanbul 100 endeksi 8.897 puan seviyesinden kapanış yaptı, %1.28'lik bir değer kaybı var. Diğer videolarımda da ifade ettiğim gibi, eğer 9.000 puan seviyesinin altına endeks sarkarsa, düşüşler 8.700 puan seviyesine kadar devam edebilir. Bu öngörüm hâlâ geçerli.

💰 Tarım Emtialarına Dikkat

Yine düşüşler maalesef hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle borsa tarafında bir tercih yapılması noktasında, son iki haftadır uyarılarım vardı: Borsa mı, tarım emtiaları mı? Tarım emtialarına olan farkındalığım son iki haftadır devam ediyor. Özellikle 2025 yılının hazırlığını, yılın son çeyreğinde yapmak lazım. Tarım emtiaları, artık bundan sonraki süreçte yatırımcılar tarafından farkına varılması gereken bir alan. 2025 yılında borsa mı, tarım emtiası mı daha çok kazandırır sorusunun cevabını, tarım emtiası olarak verebilirim.

🌍 Jeopolitik Gerilim ve İklim Değişikliği Etkisi

Neden? Başta jeopolitik gerilimler. Bunlar özellikle tarım tarafında arz ve talep tarafında ciddi sorunlara neden olacak. İkincisi, küresel ısınma ve kuraklık. Malum, 300'den fazla dere ve gölün 218'i kurudu. Kuraklık ve iklim değişikliği, dünyanın en büyük belası olacak ve tarım emtialarını ciddi anlamda etkileyerek fiyatlarını artıracak.