İslam Memiş "Açıkta kalma" diyerek açıkladı! Altın fiyatlarında kritik eşik

💸 Döviz Kurlarındaki Hareketlilik
Dolar kuru, 34,16 TL seviyesinde. Düne kıyasla geriledi, 34,22 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar/TL'de düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yıl sonu beklentilerimiz pozitif yönde olduğu için, dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Euro/Dolar paritesinde, bu hafta 1,1050 destek seviyesine kadar geri çekilme olabilir dedim. Şu anda 1,0166 seviyesinde. Aşağıda 1,0950 destek seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı var. Ama soru net: Dolar mı, Euro mu? Ben bu hafta Euro tarafında kalmayı tercih ederim.
🪙 Euro Yatırımı İçin Uygun Zaman
Elinizde TL varsa, Euro almayı kaçırmazdım. Ons altın 2.652 dolar seviyesinde. Burada 2.640 - 2.660 dolar aralığında stabil bir bekleyiş var. Yarın Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Dolar'da beklemeye devam ediyoruz. Gram altın ve gümüş önermiyorum, gram altın ve gram gümüşten kaçının. En ucuz yatırım aracı Euro.
📈 Altın ve Gümüş Piyasasındaki Gelişmeler
Ons altın tarafında, 2.580 dolar seviyesinin kırılması durumunda bir hamle yapacağız. Şu anda dövizde bekliyoruz. Ons gümüş 3,84 dolar seviyesinde. Burada 30 dolar destek seviyesini kısa vadede takip edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 34,95 TL seviyesinde. Hem dolar kuru geriledi hem de ons gümüş geriledi, haliyle gram gümüş de geriledi.
🛢️ Petrol Fiyatlarında Hareketlilik
Brent petrolün varil fiyatı 7,57 dolar seviyesinde. %2,59'luk değer artışı var. İran misillemesiyle birlikte petrol fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bitcoin %1 satıcılı 6,31 dolar seviyesinde. Yıl sonu beklentim 8.000 dolar seviyesi ile alakalı öngörüm devam ediyor.
🇺🇸 Küresel Piyasalarda Yön Belirleyici Gelişmeler
Yarın Amerika'da açıklanacak veri küresel piyasalarda yön belirleyecek. Hafta sonuna girerken jeopolitik gerilimlerden dolayı açık pozisyonlarla girmemek gerekir. Elinizde TL varsa, Euro almanızı öneririm.
🏘️ Uzun Vadeli Yatırım Stratejileri
Ordu'da başlattığımız projeleri gezdik. 10 yıl önce aldığımız arsaların karşılığını şimdi alıyoruz. Çok şükür, Allah mahcup etmedi. Faize parasını yatıranlar zarar etti, altına ve gayrimenkule yatırım yapanlar kazandı.
📊 Yatırım Planlaması ve Gelecek Öngörüleri
Yatırımlarımızı toprağa ve gayrimenkule çeviriyoruz. 15 ay sonra kat karşılığı verdiğimiz yerleri teslim alacağız. Gayet memnunuz. Yatırım yaparken eğleniyoruz ve başarılı hamleler yapıyoruz.
💼 Emlak Yatırımları ve Piyasa Analizi
Yatırımlarımıza gayrimenkul ve emlak balonundan bahsedilse bile devam ediyoruz. Türkiye'de 22 yıldır emlak fiyatları yükseliyor, bu balon patlamadı. İşimize bakıyoruz, doğru yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.
📈 Faiz Yerine Toprak ve Altın Yatırımı
Faiz yerine toprağa yatırım yaptık. Allah'a şükür, yol arkadaşlarımla birlikte başarılı yatırımlar yapıyoruz. 10 yıl önce ektiğimizi, şimdi biçme zamanı.