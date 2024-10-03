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İslam Memiş "Açıkta kalma" diyerek açıkladı! Altın fiyatlarında kritik eşik

Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara "açıkta kalma" uyarısı yaparak dikkat çekti. Memiş, altın fiyatlarının önemli bir seviyede olduğunu belirterek, 2.580 dolar seviyesinin kırılması durumunda hızlı bir yükseliş yaşanabileceğini ifade etti. Yatırımcılara sabırlı olma çağrısında bulunan uzman, altındaki fiyat hareketliliğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 23:37 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 23:37
İslam Memiş Açıkta kalma diyerek açıkladı! Altın fiyatlarında kritik eşik

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Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına seslenerek önemli bir eşik noktasına dikkat çekti. 2.580 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin kırılması durumunda altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi. İşte detaylar...

📉 Borsada Sert Düşüşler Yaşanıyor
Herkese iyi akşamlar. Borsada sert satışlar var. Piyasalarda bir belirsizlik var, bir denge arayışı var, ama kafalar oldukça karışık. Bugünü size özetleyecek olursam, Borsa İstanbul 100 endeksi 8.897 puan seviyesinden kapanış yaptı, %1.28'lik bir değer kaybı var. Diğer videolarımda da ifade ettiğim gibi, eğer 9.000 puan seviyesinin altına endeks sarkarsa, düşüşler 8.700 puan seviyesine kadar devam edebilir. Bu öngörüm hâlâ geçerli.

💰 Tarım Emtialarına Dikkat
Yine düşüşler maalesef hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle borsa tarafında bir tercih yapılması noktasında, son iki haftadır uyarılarım vardı: Borsa mı, tarım emtiaları mı? Tarım emtialarına olan farkındalığım son iki haftadır devam ediyor. Özellikle 2025 yılının hazırlığını, yılın son çeyreğinde yapmak lazım. Tarım emtiaları, artık bundan sonraki süreçte yatırımcılar tarafından farkına varılması gereken bir alan. 2025 yılında borsa mı, tarım emtiası mı daha çok kazandırır sorusunun cevabını, tarım emtiası olarak verebilirim.

🌍 Jeopolitik Gerilim ve İklim Değişikliği Etkisi
Neden? Başta jeopolitik gerilimler. Bunlar özellikle tarım tarafında arz ve talep tarafında ciddi sorunlara neden olacak. İkincisi, küresel ısınma ve kuraklık. Malum, 300'den fazla dere ve gölün 218'i kurudu. Kuraklık ve iklim değişikliği, dünyanın en büyük belası olacak ve tarım emtialarını ciddi anlamda etkileyerek fiyatlarını artıracak.

💸 Döviz Kurlarındaki Hareketlilik
Dolar kuru, 34,16 TL seviyesinde. Düne kıyasla geriledi, 34,22 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar/TL'de düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yıl sonu beklentilerimiz pozitif yönde olduğu için, dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Euro/Dolar paritesinde, bu hafta 1,1050 destek seviyesine kadar geri çekilme olabilir dedim. Şu anda 1,0166 seviyesinde. Aşağıda 1,0950 destek seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı var. Ama soru net: Dolar mı, Euro mu? Ben bu hafta Euro tarafında kalmayı tercih ederim.

🪙 Euro Yatırımı İçin Uygun Zaman
Elinizde TL varsa, Euro almayı kaçırmazdım. Ons altın 2.652 dolar seviyesinde. Burada 2.640 - 2.660 dolar aralığında stabil bir bekleyiş var. Yarın Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Dolar'da beklemeye devam ediyoruz. Gram altın ve gümüş önermiyorum, gram altın ve gram gümüşten kaçının. En ucuz yatırım aracı Euro.

📈 Altın ve Gümüş Piyasasındaki Gelişmeler
Ons altın tarafında, 2.580 dolar seviyesinin kırılması durumunda bir hamle yapacağız. Şu anda dövizde bekliyoruz. Ons gümüş 3,84 dolar seviyesinde. Burada 30 dolar destek seviyesini kısa vadede takip edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 34,95 TL seviyesinde. Hem dolar kuru geriledi hem de ons gümüş geriledi, haliyle gram gümüş de geriledi.

🛢️ Petrol Fiyatlarında Hareketlilik
Brent petrolün varil fiyatı 7,57 dolar seviyesinde. %2,59'luk değer artışı var. İran misillemesiyle birlikte petrol fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bitcoin %1 satıcılı 6,31 dolar seviyesinde. Yıl sonu beklentim 8.000 dolar seviyesi ile alakalı öngörüm devam ediyor.

🇺🇸 Küresel Piyasalarda Yön Belirleyici Gelişmeler
Yarın Amerika'da açıklanacak veri küresel piyasalarda yön belirleyecek. Hafta sonuna girerken jeopolitik gerilimlerden dolayı açık pozisyonlarla girmemek gerekir. Elinizde TL varsa, Euro almanızı öneririm.

🏘️ Uzun Vadeli Yatırım Stratejileri
Ordu'da başlattığımız projeleri gezdik. 10 yıl önce aldığımız arsaların karşılığını şimdi alıyoruz. Çok şükür, Allah mahcup etmedi. Faize parasını yatıranlar zarar etti, altına ve gayrimenkule yatırım yapanlar kazandı.

📊 Yatırım Planlaması ve Gelecek Öngörüleri
Yatırımlarımızı toprağa ve gayrimenkule çeviriyoruz. 15 ay sonra kat karşılığı verdiğimiz yerleri teslim alacağız. Gayet memnunuz. Yatırım yaparken eğleniyoruz ve başarılı hamleler yapıyoruz.

💼 Emlak Yatırımları ve Piyasa Analizi
Yatırımlarımıza gayrimenkul ve emlak balonundan bahsedilse bile devam ediyoruz. Türkiye'de 22 yıldır emlak fiyatları yükseliyor, bu balon patlamadı. İşimize bakıyoruz, doğru yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

📈 Faiz Yerine Toprak ve Altın Yatırımı
Faiz yerine toprağa yatırım yaptık. Allah'a şükür, yol arkadaşlarımla birlikte başarılı yatırımlar yapıyoruz. 10 yıl önce ektiğimizi, şimdi biçme zamanı.

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