SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı: Kararlı duruşumuz sürecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 15:17 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 15:17
TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon mesajı: Kararlı duruşumuz sürecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı, makroekonomik göstergeler bu süreçle uyumlu şekilde ilerliyor. Para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Üçüncü çeyreğe ilişkin veriler yurtiçi talepte dengelenme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Yılın kalanında negatif düzeylere düşecek olan çıktı açığı, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

Yıllık enflasyondaki gerileme sadece baz etkisinden değil aynı zamanda aylık fiyat artışlarının daha düşük seyretmesinden de kaynaklanıyor.Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret ediyor. Beklentilerde gerileme gerçekleşmesine rağmen piyasa katılımcılarının yıl sonu enflsayon beklentisi tahmin aralığının üst noktasının üzerinde. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Mevduat gelişmeleri Türk Lirası'na güvenin yeniden inşa edilmekte olduğunu teyit ediyor.

Para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.Finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen dengelenmenin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini tahmin ediyoruz.Para politikasında sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.Beklentiler ve aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz.Kriterlerimizde alınacak bir mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Beyrut’a bir saldırı daha
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı! Gözler Adli Tıp Kurumu’nda! Açılan mezarda şoke eden detay
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!
’Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail’e çok net mesaj: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak
SON DAKİKA