TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon mesajı: Kararlı duruşumuz sürecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı, makroekonomik göstergeler bu süreçle uyumlu şekilde ilerliyor. Para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Üçüncü çeyreğe ilişkin veriler yurtiçi talepte dengelenme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Yılın kalanında negatif düzeylere düşecek olan çıktı açığı, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

Yıllık enflasyondaki gerileme sadece baz etkisinden değil aynı zamanda aylık fiyat artışlarının daha düşük seyretmesinden de kaynaklanıyor.Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret ediyor. Beklentilerde gerileme gerçekleşmesine rağmen piyasa katılımcılarının yıl sonu enflsayon beklentisi tahmin aralığının üst noktasının üzerinde. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Mevduat gelişmeleri Türk Lirası'na güvenin yeniden inşa edilmekte olduğunu teyit ediyor.

Para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.Finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen dengelenmenin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini tahmin ediyoruz.Para politikasında sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.Beklentiler ve aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz.Kriterlerimizde alınacak bir mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz.