BinBin halka arz ne zaman, kaç lot verecek? BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar?

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Binbin halka arzı, Borsa İstanbul'un Katılım Endeksi'ne uygun olup olmadığı konusunda yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirket bu konuda henüz net bir açıklama yapmamış olsa da, süreç boyunca düzenlemelere ve yatırımcı beklentilerine yanıt vermesi bekleniyor.

HALKA AÇIKLIK ORANI VE ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Binbin'in halka arz büyüklüğü 1.5 milyar TL olarak duyurulurken halka açıklık oranı ise yüzde 15,18 olacak.