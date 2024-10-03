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BinBin halka arz ne zaman, kaç lot verecek? BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar?

BinBin halka arz için hazırlıklarını tamamladı. Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanırken BinBin Yıldız Pazar'da işlem görecek. Katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından merak edilen halka arzda dağıtılacak lot miktarı ise başvuru yoğunluğuna göre değişecek. Peki, BinBin halka arz ne zaman, kaç lot verecek? BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:31
BinBin halka arz ne zaman, kaç lot verecek? BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar?

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Binbin halka arz sürecini başlattı. 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde talep toplanacak olan şirket, yatırımcıların ilgisini çeken 91,85 TL hisse fiyatıyla dikkat çekiyor. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda toplamda 17 milyon lot pay yatırımcılarla buluşacak. Yatırımcılar halka arz sonrası hisse dağıtım oranlarını ve kaç lot alabileceklerini merak ediyor.

BİNBİN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Talep toplama işlemleri 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ve yatırımcılar eşit dağıtım yöntemiyle hisselere ulaşabilecek.

Binbin'in halka arz sürecinde, hisse başı fiyatı 91,85 TL olarak açıklandı. Toplamda 17 milyon lot payın yatırımcılarla buluşacağı bu süreçte, hisse başvuru yoğunluğuna göre farklı lot miktarları dağıtılacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Binbin hisseleri, yatırımcıların dikkatini çekerken, özellikle kaç lot verileceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

HALKA ARZDA KAÇ LOT VERİLECEK?

Yatırımcılar, farklı katılım seviyelerine göre lot miktarları alacak. İşte olası dağıtım senaryoları:

300 bin katılımda 57 lot (~5235 TL)
700 bin katılımda 25 lot (~2296 TL)
1.1 milyon katılımda 16 lot (~1469 TL)
1.5 milyon katılımda 12 lot (~1102 TL)
1.9 milyon katılımda 9 lot (~826 TL)
2.3 milyon katılımda 8 lot (~734 TL)
2.7 milyon katılımda 7 lot (~642 TL)
3.1 milyon katılımda 6 lot (~551 TL)

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Binbin halka arzı, Borsa İstanbul'un Katılım Endeksi'ne uygun olup olmadığı konusunda yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirket bu konuda henüz net bir açıklama yapmamış olsa da, süreç boyunca düzenlemelere ve yatırımcı beklentilerine yanıt vermesi bekleniyor.

HALKA AÇIKLIK ORANI VE ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Binbin'in halka arz büyüklüğü 1.5 milyar TL olarak duyurulurken halka açıklık oranı ise yüzde 15,18 olacak.

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