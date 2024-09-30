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Meclis'te reform mesaisi

Meclis yarın açılıyor. Bu ay bütçe maratonu başlarken, yeni yasama yılına OVP reformları damgasını vuracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Meclis’te reform mesaisi

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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim günü yapacak. İlk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleriyle başlanacak. Ardından tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek. Meclis, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kanuni düzenlemeler gerektiren reformlar için de mesai yapacak. Bazıları şöyle:

- Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.
- Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden düzenlemeler hayata geçirilecek.
- Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.
- İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

EKONOMİDE EKİM AJANDASI YOĞUN
Ekonomi yönetimini Ekim'de yoğun gündem bekliyor. Eylül enflasyonunun açıklanacağı 3 Ekim'de, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak. Ay içinde Meclis'te bütçe maratonu başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın da açıklanması planlanıyor.

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