İŞ KURANA 3 YIL VERGİ ÖDEMEK YOK! Kurumlar Vergisi’nde flaş düzenleme

Kurumlar vergisinde yeni düzenlemeye gidildi. İhracatçılara ve yeni iş kuranlara pozitif ayrımcılık sağlandı. Asgari kurumlar vergisi de hayatımıza girdi. Yeni kurulan şirketlerde 3 hesap dönemi boyunca bu vergi uygulanmayacak. Asgari kurumlar vergisi önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak.
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Geçici vergi dönemlerinde de asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapılacak. Asgari kurumlar vergisi ticari bilanço kârı ile kanunen kabul edilmeyen giderler toplamının veya ticari bilanço zararı ile kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı sıfırdan büyük olması durumunda hesaplanacak.
Buna karşılık geçmiş yıl zararları asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyecek. Hesaplanan asgari kurumlar vergisinden, teşvik belgeli yatırımlarda, yatırıma katkı tutarlarının kullanılması nedeniyle ilgili hesap döneminde alınmayan vergi indirilecek.
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İHRACATÇIYA KOLAYLIK
İhracat yapan firmaların ihracat kazançlarına uygulanan vergi indirimi artırıldı. İhracat kazançlarına kurumlar vergisi oranı bir puan indirimli olarak uygulanıyordu. Değişiklikle indirim beş puana çıkarıldı. İmalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden yaptıkları ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için de beş puanlık vergi indirimine gidildi.