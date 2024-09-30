PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakan Kacır, Togg'un ilk sedan modeli T10F'yi test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Togg’un gelecek yıl yollara çıkacak modeli T10F’yi test etti, ‘Mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Bakan Kacır, Togg’un ilk sedan modeli T10F’yi test etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

OTONOM SÜRÜŞ DENEYİMİ
Kacır, Togg'un hem AR-GE hem de üretim faaliyetlerinin doludizgin devam ettiğini belirterek, "Eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri Eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİYİ KARŞILAYACAK
Gelecek yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını aktaran Kacır, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak, bu model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak" dedi. Bakan Kacır, desteklerle elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının ülkenin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarına işaret ederek, halihazırda tüm şehirlerde 23 bin halka açık şarj noktası olduğunu ve bunların 8 bininin hızlı şarj imkanı sunduğunu bildirdi.

ŞARJ YATIRIMLARINA DEVAM
Gelecek dönemde desteklerle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: "Türkiye, Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biri. Bu rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem AR-GE, inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleriyle Türkiye'nin gururu, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Toggun ilk sedan modeli T10Fyi test ettiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Toggun ilk sedan modeli T10Fyi test etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un ilk sedan modeli T10F'yi test etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!
Mansur Yavaş yine Aday olurum dedi! Saraçhane’ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek
Anadolu Ajansı
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM: Yeni anketlerde tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı ne kadar artacak?
Nasrallah boğularak acı içinde öldü iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi
30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 16 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor
CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Soykırımcı İsrail ordusundan Şam ve Yemen’e hava saldırısı
Büyük ödüle ramak kala: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde yarışmadan çekildi!
Fener’den takibe devam! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM’de ilklerin gecesi
İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak
Serhat Akın’ın ayağına sıktıran 250 bin TL’lik talimat! Vur emri Gürcistan’dan geldi... Sorguda itiraf
Hizbullah lideri Nasrallah’ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?
Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Bu sadece tesis değil vizyon projesidir
İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ı ABD ve İsrail’e sattı mı? İsrail’in Nasrallah suikastı sonrası Şiiler İran’dan ayrılıyor!
SON DAKİKA