Yeni işe başlayana üç yıl vergi yok

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle yerel asgari kurumlar vergisinden istisna ve indirimlere kadar birçok başlıkta düzenlemeye gidildi.

■ Buna göre, mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan aşağı olamayacak.

■ Yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak. Mevcutta yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları korunacak.

■ Yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi tutulacak, gayrimenkul gelirleri dışındaki istisna kapsamındaki gelirleri asgari vergiye tabi olmayacak.

■ Yap-işlet-devret modeli ile elde edilen kazançlara yüzde 30 kurumlar vergisi uygulanacak

■ Türkiye'nin büyük yatırımlarından elde edilen kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Bu vergi oranı reel sektör için yüzde 25, banka ve finans kurumlarında yüzde 30, ihracat yapan firmalarda yüzde 20, halka açık şirketlerde yüzde 23, imalatçılarda yüzde 24 olacak.

■ Geçici vergi dönemlerinde de asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapılacak.

■ Türkiye'nin büyük yatırımlarından elde edilen kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Bu vergi oranı reel sektör için yüzde 25, banka ve finans kurumlarında yüzde 30, ihracat yapan firmalarda yüzde 20 olacak.

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