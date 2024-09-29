Üniversiteliye part-time iş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstihdam ve iş gücüne dikkat çeken Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında atılan adımlara işaret ederek, "Niteliği itibarıyla tarihimizde ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdik. Böylece üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaşımız, esnek ve part time çalışma fırsatına kavuşabileceklerdir." dedi. İş Kanunu'nu güçlendirme ve revize etme sürecinde olduklarını dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu: "En son, model olarak ilk kez uygulamaya alınan İşgücü Uyum Programı adında yeni bir sistem açıkladık. Özellikle ev hayatı ve iş hayatını uyumlaştırmada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, kendilerini çalışma hayatına katmayı hedefleyen, niteliği itibarıyla tarihimizde ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdik. Böylece üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaşımız, esnek ve part time çalışma fırsatına kavuşabileceklerdir. Çalışma hayatını bu ve benzeri yeni uygulamalarla desteklemeye devam edeceğiz."

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