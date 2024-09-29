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Sigortalar artıyor

Son dönemde zorunlu trafik sigortasını yenilemek isteyen araç sahipleri büyük bir sürprizle karşılaşıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Sigortalar artıyor

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Son dönemde zorunlu trafik sigortasını yenilemek isteyen araç sahipleri büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Önceleri kasko ile trafik sigortası arasında iki üç kat fark olurken durum tersine döndü. Trafik sigortası, kasko ile neredeyse aynı fiyata geldi. Sektör temsilcileri, sigortacılıkta alınan paranın büyük bir bölümünün hasar olarak geri döndüğüne dikkat çekerken, fiyat belirlenmesinde daha önce meydana gelen hasarların etkili olduğunu vurguluyor. İstanbul'da kasko fiyatları ortalama bir hususi otomobilde 10-12 bin lira civarında seyrediyor. Ortalama trafik sigortası fiyatları ise bazı tekliflerde 13-14 bin lirayı buluyor.

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