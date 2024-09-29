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Haftanın kazananı altın

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Haftanın kazananı altın

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Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördü.
Bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 5,84 ile Ereğli Demir Çelik oldu. Ereğli'yi yüzde 5,65 ile Akbank izledi. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,99 artışla 2 bin 923 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,85 değer kazanarak 20 bin 52 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 34,1570 lira oldu.

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