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Esnaf komisyondan şikâyetçi

Enflasyondaki artışın bir nedeninin de bazı e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "E-ticaretteki yüksek komisyon oranları fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almasına neden oluyor ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e-ticaret elbette çağdaşlık ama maliyetli bir çağdaşlık. Yani esnafın üründen kazanamadığı parayı arada bu hizmeti götüren kazanıyor. Bu hizmet yapılırken yüzde 16-18 gibi komisyon oranları yüzde 33-35'e çıkarıldı. Bu da vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyon körükleyen bir faktör oluyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Esnaf komisyondan şikâyetçi

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Enflasyondaki artışın bir nedeninin de bazı e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "E-ticaretteki yüksek komisyon oranları fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almasına neden oluyor ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e-ticaret elbette çağdaşlık ama maliyetli bir çağdaşlık. Yani esnafın üründen kazanamadığı parayı arada bu hizmeti götüren kazanıyor. Bu hizmet yapılırken yüzde 16-18 gibi komisyon oranları yüzde 33-35'e çıkarıldı. Bu da vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyon körükleyen bir faktör oluyor" dedi.

AYAKTA KALAMAYIZ
E-ticarete girmeyen esnafın ayakta kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Palandöken, "Benim ürünüm yüzde 10-12 daha pahalıya gelecek ama aynı şekilde bu rakamları bilerek yapacak. Yüzde 33-35'e varan komisyon oranları gerçekten sıkıntı yaratıyor. Esnaf bu siteye girmek zorunda ama girdiği zaman da kendi kazancından çok başkaları kazanacak ondan sonra parasını bu firmalardan alınacak. Onun için yapılması gereken şey başında da söylediğim gibi tavan taban fiyatı belirlenecek ve herkesin bildiği bu ücretlerden ne kadar alınacağı tespit edilmiş olacak. Tabi arzu edenler bu sitelere rağbet gösterecek" şeklinde konuştu.

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