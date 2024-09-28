Üreticiye 2.9 milyarlık destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere 2.9 milyar liralık destek ödemesinin yapıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "Vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak " dedi.

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