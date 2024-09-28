İstanbul uçuruyor

Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 80 milyon 927 bin 61 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 6 milyon 156 bin 277 kişi arttı. İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocakağustos döneminde 53 milyon 410 bin 136 yolcu kullandı. Bu yolculardan 11 milyon 658 bin 410'u iç, 41 milyon 751 bin 726'sı ise dış hatlardan seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın 8 ayında iç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda ise 14 milyon 343 bin 972 yolcu uçtu. Toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcu bu havalimanını kullandı.

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