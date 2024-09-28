TEKNOFEST rekorlarla geliyor

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan dev organizasyon ile yarışmacı sayısından toplam ödül miktarına kadar birçok yeni rekora imza atılacak. Geçen yıl 337 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı ile cumhuriyetin 100. yılına damga vuran TEKNOFEST, bu sene çıtayı biraz daha yükseltti. TEKNOFEST 2024 için başvuran takım sayısı büyük bir sıçrama yaparak 790 bini aştı. Yarışmacı sayısı ise 1 milyon 650 bine ulaştı. 2023 yılında 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde de malzeme desteği verilmişti. Bu sene yarışmalarda dereceye girenlere toplam 31 milyon liralık ödül ve 55 milyon lirayı aşkın da malzeme desteği sağlanacak. Geçen yıl 41 ana kategori ve 102 alt kategoride gerçekleştirilen yarışmalar, bu sene 50 ana kategori ve 128 alt kategoriden oluşuyor. Dev organizasyonun öne çıkan kategorileri arasında, 'Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması', 'Çip Tasarım Yarışması' ve 'Dikey İnişli Roket Yarışması' da yer alıyor. Geçen yıl 4,5 milyon ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST'te bu sene yarışmaların yanı sıra birçok etkinlik de yapılacak.

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