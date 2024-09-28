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Girişimci kadınlar zirvede buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen '11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi "Yarını İnşa Eden Girişimci Kadınlar" ana temasıyla 30 Eylül Pazartesi günü saat 11:00'da online olarak gerçekleşecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Girişimci kadınlar zirvede buluşuyor

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Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen '11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi "Yarını İnşa Eden Girişimci Kadınlar" ana temasıyla 30 Eylül Pazartesi günü saat 11:00'da online olarak gerçekleşecek. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak webinar, Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanı Didem Dilara Alp'in özel oturumları ile devam edecek. 11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, Prof. Dr. Esra Yüksel Acı moderatörlüğündeki "Kadın Girişimciliğinin Yarını" başlıklı panelle devam edecek. Panel katılımcıları TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ve TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık olacak. Webinarın son oturumunda Para Dergisi Yazarı, Ali Efe İrali moderatörlüğünde "Yarını İnşa Eden Girişimci Kadınlar" konulu panel gerçekleşecek. Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek 11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi onluna kanaldan www. yeninesilgirisimcilik.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

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