Faiz Kasım’da 2.5 puan iner

Son 6 aydır faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın indirime ne zaman gideceği merak edilirken İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Kasım ayına işaret etti. Aran indirimin ise 250 baz puan olacağını öne sürerken, faizin yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşmesini beklediğini söyledi. 2025 sonu faiz tahminini de paylaşan Aran, "2025 sonunda TCMB faizinin 25'e kadar inebileceğini düşünüyorum" diye konuştu. Enflasyonda düşüşün başladığını belirten Aran, "2025'e girdiğimizde fiyatlama davranışlarının değişeceğini göreceğiz. Doğru fiyatlama yapamayanlar zorlanacak" dedi.

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