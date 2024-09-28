Çin ile Türkiye ilişkisi büyüdü

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler dünyada gerilimlerin tırmandığı bir dönemde giderek güçleniyor. China Today Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye-Çin İletişim Forumu'nda TürkiyeÇin ilişkilerinin yeni dönemde nasıl geliştirilebileceğine ve yeni fırsatların neler olabileceği ele alındı. Forumun açılışında konuşan Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) Başkan Yardımcısı Liu Dawei, iki ülkenin medya ve düşünce kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek diyalog platformlarının oluşturması gerektiğine dikkat çekti. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin ise "Çin tarzı modernleşmeye güçlü bir ivme ve kurumsal güvence sağlandı. Bu durum Çin'in Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelerle karşılıklı yarar sağlayan iş birliklerinin derinleştirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulması için yeni fırsatlar yaratacaktır" şeklinde konuştu.

ÇİN YÖNETİMİ KİTABI ARTIK TÜRKÇE

Forumda Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı, Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe'ye kazandırılan "Çin'in Yönetimi" kitabında ele alınan Çin'in reform sürecinin ve modernleşme hedefleri üzerine konu başlıkları gündeme taşındı. Forumda ayrıca Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ulaşım ağları, enerji projeleri ile büyük ölçekli altyapı yatırımları da ele alındı.