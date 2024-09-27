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Deprem bölgesindeki öğrencilere destek

Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim görmeye devam eden öğrencilere verilen eğitim desteği tutarları artırıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Deprem bölgesindeki öğrencilere destek

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Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim görmeye devam eden öğrencilere verilen eğitim desteği tutarları artırıldı.

"2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, deprem bölgesindeki dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ" çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan her bir öğrenciye yeni öğretim yılında verilecek destek tutarları Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle belirlendi. 2024-2025 öğretim yılında ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıf öğrencileri için 24 bin 640'ar lira, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf ve ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıf öğrencileri için 28 bin 800'er lira eğitim öğretim desteği verilecek.

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