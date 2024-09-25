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Yılın 8 ayında Türkiye'yi 40 milyon 295 bin kişi ziyaret etti!

Yılın 8 ayında Türkiye'yi 40 milyon 295 bin kişi ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Yılın 8 ayında Türkiye’yi 40 milyon 295 bin kişi ziyaret etti!

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Yılın 8 ayında Türkiye'yi 40 milyon 295 bin kişi ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 4 milyon 550 bin ile birinci, Almanya 4 milyon 385 bin ile ikinci, İngiltere 3 milyon 102 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Ağustos'ta gelen yabancı sayısı ise 6 milyon 825 bini buldu.

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