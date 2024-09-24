Otonom sürüş hızlanıyor

Mercedes-Benz, şirketin, "Drive Pilot" adını verdiği "Seviye 3" otonom sürüş teknolojisinde bir sonraki adımı atarak sistemi Almanya'nın otoyollarında daha yüksek hızlarda çalışacak şekilde piyasaya sürmek istediğini duyurdu. Belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebileceği belirtilen açıklamada, sistemin 2024 sonunda Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu) tarafından onaylanması ve satışların 2025 başında başlamasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Mercedes-Benz'in söz konusu sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunabilmek için çalıştığı kaydedildi. "Drive Pilot" ile donatılmış araçlarda sistemin kullanılabileceği maksimum hız, saatte 60 kilometre ile sınırlandırılıyordu.

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