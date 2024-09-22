Evlilik kredisi için özel internet sitesi! Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , gençlerin " evlilik kredisi ne" daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı.



Bakanlık, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehir ile son olarak Osmaniye'nin de eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.