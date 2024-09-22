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Evlilik kredisi için özel internet sitesi! Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “evlilik kredisine” daha hızlı ve kolay başvurabilmesi için özel internet sitesi hazırladı. Hazırlanan internet sitesinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alırken, söz konusu desteğe nasıl başvuru yapılacağının uygulamalı gösterimi bulunuyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 11:25
Evlilik kredisi için özel internet sitesi! Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin "evlilik kredisine" daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı.


Bakanlık, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehir ile son olarak Osmaniye'nin de eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.

Çalışmada, evlenecek gençlerin "evlilik kredisine" daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesini hizmete aldı.

Hazırlanan internet sitesinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alırken, söz konusu desteğe nasıl başvuru yapılacağının uygulamalı gösterimi bulunuyor.

Buna ek olarak tek tıkla başvuru ekranına yönlendiren web sitesinde, projenin kapsamı başta olmak üzere başvuru şartları gibi bilgilendirici bölümler de yer alıyor.



Öte yandan, sitede çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.

Bu doğrultuda 'Eğitim İçerikleri' başlığı altında Aile Eğitim ve İletişimi Alanı, Hukuk Alanı, İktisat Alanı, Medya Alanı, Sağlık Alanı Evlilik Öncesi Eğitim Programı gibi bölümlere erişilebilecek.

Geçen yıllarda sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerine taşıyan Bakanlık, yakında zaman içerisinde de Sosyal Hizmet Başvuru Rehberi, Dijital Aile ve Aile Destek Mobil gibi uygulamalarını online ortama taşımıştı.

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