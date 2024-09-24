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Enerji devrimi evden başlar

Dünyada enerjinin yüzde 65’inin evlerde kullanıldığını ifade eden Schneider Electric Türkiye Başkanı İsmail Yamangül, ‘Devrim olacaksa buradan başlanmalı’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Enerji devrimi evden başlar

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Binaların, fabrikaların ve altyapı tesislerinin enerji yönetimi ve otomasyonunun dijital dönüşümünü sağlayan Schneider Electric, İstanbul'da önemli bir etkinliğe imza atıyor. 7-8 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM'de düzenlenecek olan Innovation Summit Istanbul'da Türkiye'den ve dünyadan iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve konusunda uzman pek çok isim yer alacak. Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, "Zirvede 40'ın üzerinde oturumda 65'ten fazla konuşmacı yer alacak. Endüstrideki dijital dönüşüm, yeşil finansman, sürdürülebilirlikte en iyi uygulamalar, geleceğin bina konsepti ve farklı sektörlerin değişen ihtiyaçları gibi konu başlıkları konuşulacak" dedi.

ELEKTRİK 4.0 FARKI
Nesnelerin İnterneti, akıllı şehirler ve Elektrik 4.0 odaklı enerji verimliliği çözümleri sunduklarını söyleyen Yamangil, şöyle konuştu: "Elektrik 4.0 felsefesiyle büyük resme enerji tarafından bakarak, bir enerji devrimi olması gerektiğini söylüyoruz. Dünyada enerjinin yüzde 30-35'i fabrikalarda kullanılıyor. Kalanı ulaştırmada, evlerde, ofis binalarında kullanılıyor. Kalan yüzde 65'te bir devrim olmazsa konuştuğumuz net sıfır hedeflerine ulaşamayız."

ZİRVEDE GELECEK KONUŞULACAK
Zirvede İnovasyon Merkezi'nde görülebilecek uygulamalar şöyle:
● Günümüz trendlerinin binalar, altyapılar, şebekeler, veri merkezleri ve endüstriyel tesislere nasıl yansıdığına dair deneyim alanı
● Sektörel ihtiyaçlara sunulan çözümler
● İnovasyon, dijitalizasyon ve sürdürülebilirlik konularında yatırımcıların ya da işletme sahiplerinin ajandasındaki en önemli konularının gerçek dünyadaki karşılıkları ve dünyadan ve Türkiye'den örnekleri
● Ürün ve çözümlere yönelik özel oturumlar.

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