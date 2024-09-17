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Yumurta fiyatları gündemde! Tanesi 4 lirayı geçti

Gerek kahvaltıların gerekse yapılan birçok yemeğin vazgeçilmezi olan yumurta son dönemde yükselen fiyatlarıyla gündemde. Özellikle kafes yetiştiriciliğiyle üretilen çiftlik yumurtalarına yapılan son zamlar dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Yumurta fiyatları gündemde! Tanesi 4 lirayı geçti

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Gerek kahvaltıların gerekse yapılan birçok yemeğin vazgeçilmezi olan yumurta son dönemde yükselen fiyatlarıyla gündemde. Özellikle kafes yetiştiriciliğiyle üretilen çiftlik yumurtalarına yapılan son zamlar dikkat çekti.

Marketlerde 30'lu yumurta kolileri ortalama 120-125 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmaya başladı. Bir adet yumurtanın fiyatı 4 lirayı aştı. Sektör yetkilileri, yumurta fiyatlarının marketten markete değiştiğine dikkat çekerken, "Gezen ve organik yumurtada tanesi 10 liraya kadar çıkan fiyatları görebilirsiniz" dedi.

Organik yumurta ve gezen tavuk sayısının az olduğuna dikkat çeken üreticiler, "Bazen gördüğümüz krem renkli kahverengi olan yumurtaları organik ve köy yumurtası diyerek 300-500 liralara satıyorlar. Bu konuda insanların dikkat etmesi gerekiyor" uyarısı yaptı.

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