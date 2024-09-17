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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? Gözler o tarihte

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için Perşembe günü toplanacak. PKK toplantısının başkanlığını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yapacak. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 12:19 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 12:25
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? Gözler o tarihte

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PKK faiz belirlemek için bir kez daha bir araya gelecek.

Eylül ayı faiz kararı için 19 Eylül Perşembe günü saat 14:00'te yapılacak toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'den 3,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'den 3,4'e düştü.



TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.

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