Yeni destek paketleri açılacak! İstikrarlı büyüme için "fonların fonu" mekanizması kurulacak

Ekonomide üç yıllık dönemi kapsayan yeni Orta Vadeli Program'la büyümenin en büyük tetikleyicisi sanayide atılım gerçekleştirilecek. İstikrarlı büyüme için "fonların fonu" mekanizması kurulacak. Turcorn (1 milyar dolar değerindeki teknoloji şirketleri) olma potansiyeline sahip girişimlere yoğun destek verilecek. OVP'ye göre Türkiye bölgesinde yüksek teknoloji üretim merkezi haline getirilecek ve büyüme hedefi "HİT-30"la vurulacak. Ülke çapında sanayi havzaları belirlenecek. Türkiye'yi bölgesinde yüksek teknoloji üretim merkezi haline getirecek büyük ölçekli yatırımlar, proje bazlı özelleştirilmiş mekanizmalar ve cazip destek paketleri hazırlanacak.



Yarı iletkenler, e-mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, haberleşme ve uzay teknolojileri ile yenilikçi dijital teknolojiler gibi yeni gelişen öncelikli teknoloji alanlarını kapsayan HIT-30 programıyla firmalar desteklenecek. HIT- 30'la elektrikli araçlar, batarya, çip, güneş, rüzgar ve Ar-Ge gibi yüksek teknoloji alanlarına 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık destek sağlanacak. 8 öncelikli alan ve 33 yatırım konusunda yatırımcılara; ücretsiz yatırım yeri, gerekli ürünlerde kamu alım garantisi, enerji faturasının yüzde 50'sine kadarlık kısmın karşılanması gibi kapsamlı teşvikler verilecek. Projelerde, "yeni teknolojileri odağa alma, rekabet için gerekli ekonomik ölçeğe sahip olma" gibi kriterler aranacak.

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