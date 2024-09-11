Sakarya Gaz Sahası’nda yeni müjdeler! Karadeniz’de petrol aranacak... Gabar’da hedef günlük 100 bin varil

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjdelerin gelebileceğini duyuran Bayraktar "4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Bayraktar, Karadeniz'de petrol arayacaklarını da dile getirdi.



Bayraktar şöyle konuştu: "OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor. (Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Yeni yüzer doğal gaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde. Yeni doğal gaz üretim üssü 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahasına gönderilip üretime başlayacak.