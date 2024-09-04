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TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı: 1 yılın en düşük TÜFE'si!

Enflasyonda düşüş devam ediyor. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yüzde 2.47 ile, piyasa beklentilerinin altında arttı. Temmuz'da yüzde 61.78 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta yüzde 51.97 ile Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı: 1 yılın en düşük TÜFE’si!

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Enflasyonda düşüş devam ediyor. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yüzde 2.47 ile, piyasa beklentilerinin altında arttı. Temmuz'da yüzde 61.78 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta yüzde 51.97 ile Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ÜRETİCİDE DE GERİLEDİ
Yıllık üretici fiyatları artışı da Ağustos'ta yüzde 35.75 oldu. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu Mayıs 2021'den bu yana, yani 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aylık olarak bakıldığında ise üretici fiyatlarında artış yüzde 1.68 oldu.

ÜNİVERSİTE ŞAMPİYON
Ağustos'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 11.34 ile eğitim ve yüzde 8.51 ile konut grubunda yaşandı. Düşüş yaşanan tek ana harcama grubu yüzde 1.10'la gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ağustos 2020'den bu yana gıdada aylık bazda ilk kez düşüş görüldü. Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 43.20 ile üniversite eğitim ücreti oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI % 64.91
Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konutlarda ve iş yerlerinde kira artış oranı üst sınırı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı yüzde 64.91 olarak gerçekleşti. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, en çok yüzde 64.91 artışı yansıtarak kira ödemesini gerçekleştirecek.

GIDA ENFLASYONU 4 YIL SONRA NEGATİF
Cumhubaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele konusunda programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyonun belirginleştiğine dikkat çekerek, yıllık enflasyonun son 3 ayda 23.5 puan gerilediğini söyledi. Şimşek, "Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu" ifadesini kullandı.

Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşekten açıklamaSon dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşekten açıklama
Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşek'ten açıklama

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