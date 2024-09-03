PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Hedef 5 milyar dolar! Türkiye ve İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

Türkiye ve İsveç, ticaret hacmini artırmak için JETCO Protokolü imzaladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin kısa sürede 5 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 19:26 Güncelleme 03 Eylül 2024, 20:13
Hedef 5 milyar dolar! Türkiye ve İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye ve İsveç arasında ticari işbirliğini güçlendirmek amacıyla JETCO Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin hacmini kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'te, Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO/ETOK) II. Dönem Toplantısı kapsamıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki işbirlikleri ve fırsatları değerlendirdiklerini ifade eden Bolat, özellikle yenilenebilir enerji, sağlık turizmi, yeşil ekonomi, teknoloji, savunma, KOBİ'ler ve start-uplar gibi alanlarda yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturduklarını söyledi .

Bolat, bu işbirliklerinin JETCO Protokolü ile resmi hale geçirildiğini ve özel sektörle birlikte ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, İsveç ile ikili işbirliğini geliştirmenin yanı sıra gümrük birliğini modernizasyonu için ortak çalışmalar yapılacağını da belirtti.

Toplantı kapsamında Stokholm'de Türk ve İsveç iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir Yuvarlak Masa Toplantısı'nı da gerçekleştirildi. Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde gelişmeleri yakından takip ettiğini ve uluslarararası yatırımlar için güvenli bir lokasyon olma konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! ’Teğmenlerin kılıçlı yemini’ tartışmalarına nokta koydu: Özel’e ’erken seçim’ yanıtı
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti’de değişime ’Vira Bismillah’...
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam | Resmi açıklama geldi: Yuvana yeniden hoş geldin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’kılıçlı yemin’ açıklaması: TSK’yı hastalıklı amaçlara alet etmek vahim hata!
Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı
Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi davetine icabet | Nedir bu BRICS?
Fenerbahçe’de anlaşma tamam! 3 yıllık imza
Hamas’tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...
Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i
Müge Anlı Mehmet Yörük olayı! Sebile gerçeği itiraf etti! Üfürükçü Mustafa kocamı benimle evlenebilmek için öldürdü
Fenerbahçe’de 6 isim UEFA’da kadro dışı!
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması
SON DAKİKA