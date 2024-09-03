Hedef 5 milyar dolar! Türkiye ve İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

Türkiye ve İsveç arasında ticari işbirliğini güçlendirmek amacıyla JETCO Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin hacmini kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'te, Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO/ETOK) II. Dönem Toplantısı kapsamıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki işbirlikleri ve fırsatları değerlendirdiklerini ifade eden Bolat, özellikle yenilenebilir enerji, sağlık turizmi, yeşil ekonomi, teknoloji, savunma, KOBİ'ler ve start-uplar gibi alanlarda yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturduklarını söyledi .

Bolat, bu işbirliklerinin JETCO Protokolü ile resmi hale geçirildiğini ve özel sektörle birlikte ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, İsveç ile ikili işbirliğini geliştirmenin yanı sıra gümrük birliğini modernizasyonu için ortak çalışmalar yapılacağını da belirtti.

Toplantı kapsamında Stokholm'de Türk ve İsveç iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir Yuvarlak Masa Toplantısı'nı da gerçekleştirildi. Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde gelişmeleri yakından takip ettiğini ve uluslarararası yatırımlar için güvenli bir lokasyon olma konumunu güçlendirdiğini ifade etti.