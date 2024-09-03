Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2.5 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu. 2023 büyüme oranı yüzde 4.5'ten 5.1'e, bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranı da yüzde 5.7'den 5.3'e revize edildi. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.1 büyüme gerçekleşti. Altı aylık büyüme yüzde 3.8 olarak gerçekleşti.





MİLLİ GELİR ZİRVEDE

Milli gelir TL bazında 35.1 trilyon liraya, dolar bazında ise 1.2 trilyon dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Kişi başı milli gelir ise 14 bin 2 dolara ulaştı. Böylece Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna da geçebilmesine sadece 3 dolarlık bir fark kaldı. OECD ve IMF verilerine göre, kişi başı milli geliri 14 bin 5 dolar olan ülkeler, yüksek gelirli sınıfına giriyor.

TÜKETİM FRENE BASTI

İkinci çeyrekte hizmet sektörü yüzde 7.4, tarım sektörü yüzde 3.7, inşaat sektörü yüzde 6.5 büyürken, sanayi sektörü yüzde 1.8 daraldı. Yılın ilk çeyreğinde büyüme performansını yukarı çeken tüketim tarafından yılın ikinci çeyreğinde sınırlı bir katkı geldi. TÜİK verilerine göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yıllık olarak yüzde 1.6 arttı.

TARIMDAN KATKI GELDİ

TÜİK'in üretim yöntemiyle milli gelir hesabına göre tarım sektörü büyümeye 0.13 puan katkı verdi. Deprem bölgesindeki yenileme çalışmalarının da etkisiyle yüzde 6.5 büyüyen inşaat sektörünün büyümeye katkısı 0.35 puan oldu. Gayrimenkul sektörü yüzde 3.7 büyürken, ekonomiye 0.29 puan katkı verdi.

