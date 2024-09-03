Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okullara kitap uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda, resmi, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı ders kitaplarının okutulmasını zorunlu hale getirdiklerini belirterek, "İlave ders kitabına ihtiyaç yok" dedi.

Özellikle yardımcı kaynaklar başta olmak üzere kitaplarla ilgili yaptıkları denetimlerde, sıkıntılı bir fiyat politikası belirleyen özel okullara mevzuattaki yaptırımları uyguladıklarını anlatan Bakan Tekin, "Asgari ücretin 10-20 katı ve üçüncüsünde de kapatma var, bu cezaları uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.