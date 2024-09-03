KOBİ’lere küresel fırsat! e-İhracatın geleceği İstanbul’daki zirvede şekillenecek

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile iş birliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX), 4-5 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirve, dünya çapında e-ticaret ve e-ihracat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, e-ihracatın geleceğine dair önemli paylaşımlar ve stratejik iş birliklerine ev sahipliği yapacak.

BÜYÜK BULUŞMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirveye Walmart, Shopee, Jumia, Tmall, Reliance Group, About You gibi 30'a yakın dev pazaryerinin temsilcisinin katılacağını söyledi. Türkiye'de bir araya getirilecek pazaryerlerinin hacminin 1.5 trilyon doların üzerinde olduğunu dile getiren Bolat, "Global arenada e-ihracatın geleceğini şekillendirecek zirve, söz konusu platformlara dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşma imkanı sunarken, Türk ihracatçılarının global pazarda daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacak" diye konuştu. Bolat, zirvenin yalnızca büyük pazaryerlerini değil, aynı zamanda yenilikçi girişimleri ve KOBİ'leri de bir araya getireceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Zirve kapsamında, ihracat ekosisteminin tüm paydaşları ve KOBİ'ler global pazaryerleriyle B2B görüşmeler yaparak, ülkemizin e-ihracat hacmini artırmak için yeni iş birlikleri, fırsatları yakalayacak. Bu iş birlikleri, Türk ihracatçılarının dünya çapında sınır ötesi ticaret fırsatlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacak."