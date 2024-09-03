Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Zorlu dönemi geride bıraktık"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kırılganlıkların önemli ölçüde azaltıldığı zorlu bir dönemin geride bırakıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024 genelinde iç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik."



İŞ DÜNYASI NE DEDİ?

Şekip Avdagiç/İTO Başkanı: Dezenflasyon programını destekliyoruz. Kontrollü soğuma sürecinde üretim ve istihdam hedeflerinin aynı hassasiyetle gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz.



Nail Olpak/DEİK Başkanı: Programın seyrini bozmayacak şekilde sanayi sektörünün üzerindeki maliyetleri azaltıcı önerilerin değerlendirilmesi gerektiği dönemdeyiz.



Mahmut Asmalı/MÜSİAD BAŞKANI: Yeni açıklanacak OVP, Türkiye ekonomisinin hedeflerinden vazgeçmediğini kati bir şekilde göstermeli.

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