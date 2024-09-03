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Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2024? TEFE TÜFE bu ay kira zammı kaç TL olacak? Konut, iş yeri...

Eylül ayının ilk günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Bu ay enflasyon verileri başta olmak üzere büyüme, ihracat rakamları ve Orta Vadeli Program’daki (OVP) güncellemeler büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle enflasyon oranlarının açıklanması, ev ve iş yerleri için yapılacak zam oranlarının belirlenmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve Eylül ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 07:44 Güncelleme 03 Eylül 2024, 07:51
Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2024? TEFE TÜFE bu ay kira zammı kaç TL olacak? Konut, iş yeri...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu gelişmeler sonrası ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira artış oranı da belli olmuş olacak.

KİRA ZAMMINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira artış oranı da belli olacak. Eylül ayında kira zam dönemi gelen vatandaşlar, kira zamlarını ağustos ayı tüfe oranına göre yapacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

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