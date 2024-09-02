Kuyumcular duyurdu! Gram altın için ters köşe edecek rakam! O tarihte...

Gram Altında Yıl Sonu Beklentisi: Gerçekçi Tahminler Yapılıyor

Altın fiyatları üzerine yapılan tahminler her zaman yatırımcıların ilgisini çeker. Ancak, özellikle son dönemde yapılan tahminlerde aşırı uç fiyatlar dikkat çekiyor. Kapalıçarşı kuyumcuları, bu konuda daha gerçekçi beklentilere sahip olduklarını vurguluyor. Gram altın fiyatlarının yıl sonunda ne kadar olabileceğine dair yapılan değerlendirmelerde, makul bir artış beklentisi dile getirildi: