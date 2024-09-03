Evde üretip satana vergi yok

E-ticaret hızlı büyümesini sürdürürken, kadınların da bu alana adım atması vergi muafiyetiyle destekleniyor. Girişimci kadınlar, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden vergi muafiyeti ile satarak para kazanabiliyor. Bu yıl 1.1 milyon liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, e-ticarette vergi muafiyetinin önemli bir destek sunduğunun altını çizdi. E-ticaret vergi muafiyetinin, 2024 yılı için 1.1 milyon lira olduğunu ve bu rakamın ayda ortalama 91 bin liraya denk geldiğini belirten Cenk Çiğdemli, "Bu rakam, Türkiye'de evden kendi üretimi ile satış yaparak kazanç sağlayan birçok kadın için son derece motive edici bir rakam" dedi.



MUAFİYETE UYGUN ÜRÜNLER

Evde üretilip satışı yapılabilecek birçok ürün ve hizmet olduğunu vurgulayan Çiğdemli, bunları şöyle anlattı: "Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, halı, dokuma mamûlleri, deriden üretilen mamûller, örgü, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, mum, defter, ev yapımı doğal kozmetik, paspas, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, turşu, salça, tarhana, erişte, mantı, bilgisayar programları, e-kitaplar, müzik, sanat eserleri, fotoğraf ve tasarım dosyaları gibi dosya tabanlı ürünler yapanlar dahil olabiliyor."



NELER GEREKİYOR?

Çiğdemli, vergi muafiyeti için gerekli şartları şöyle sıraladı: "Fiziksel bir iş yerine sahip olmayıp yalnızca e-ticaret faaliyeti yürütüyor olmalısınız. Yıllık gelirinizin belirlenen yasal sınırı aşmaması gerekiyor. Vergiden muaf belgesine sahip olmalı, sanayi tipi veya seri üretim makineleri ile üretim yapmamalısınız. E-ticaret işlemlerinizi banka aracılığıyla gerçekleştirmelisiniz."



BELGE NASIL ALINIR?

E-ticaret vergi muafiyeti belgesi alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.

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