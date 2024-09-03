PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Evde üretip satana vergi yok

E-ticaret büyümesini sürdürürken, evde üretim yapıp internetten satan kadınlara vergi muafiyeti imkanı sunuluyor. Bunun için 2024 yılı gelirinin 1.1 milyon liranın altında olması yetiyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Evde üretip satana vergi yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

E-ticaret hızlı büyümesini sürdürürken, kadınların da bu alana adım atması vergi muafiyetiyle destekleniyor. Girişimci kadınlar, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden vergi muafiyeti ile satarak para kazanabiliyor. Bu yıl 1.1 milyon liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, e-ticarette vergi muafiyetinin önemli bir destek sunduğunun altını çizdi. E-ticaret vergi muafiyetinin, 2024 yılı için 1.1 milyon lira olduğunu ve bu rakamın ayda ortalama 91 bin liraya denk geldiğini belirten Cenk Çiğdemli, "Bu rakam, Türkiye'de evden kendi üretimi ile satış yaparak kazanç sağlayan birçok kadın için son derece motive edici bir rakam" dedi.

MUAFİYETE UYGUN ÜRÜNLER
Evde üretilip satışı yapılabilecek birçok ürün ve hizmet olduğunu vurgulayan Çiğdemli, bunları şöyle anlattı: "Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, halı, dokuma mamûlleri, deriden üretilen mamûller, örgü, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, mum, defter, ev yapımı doğal kozmetik, paspas, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, turşu, salça, tarhana, erişte, mantı, bilgisayar programları, e-kitaplar, müzik, sanat eserleri, fotoğraf ve tasarım dosyaları gibi dosya tabanlı ürünler yapanlar dahil olabiliyor."

NELER GEREKİYOR?
Çiğdemli, vergi muafiyeti için gerekli şartları şöyle sıraladı: "Fiziksel bir iş yerine sahip olmayıp yalnızca e-ticaret faaliyeti yürütüyor olmalısınız. Yıllık gelirinizin belirlenen yasal sınırı aşmaması gerekiyor. Vergiden muaf belgesine sahip olmalı, sanayi tipi veya seri üretim makineleri ile üretim yapmamalısınız. E-ticaret işlemlerinizi banka aracılığıyla gerçekleştirmelisiniz."

BELGE NASIL ALINIR?
E-ticaret vergi muafiyeti belgesi alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Victor Osimhen İstanbul’da! Dikkat çeken Mertens detayı
Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas’tan net cevap: ’Ancak tabutları gelir’
MEMURA ’FARK’LI ZAM: Anketlere göre Ocak artışı ne kadar olacak? Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek?
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!
Tel Aviv’de tansiyon yükseliyor! Eylemciler eli kanlı Netanyahu’nun evini bastı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Orta Vadeli Program için tarih belli oldu
Ertuğrul Doğan: Yeni hocamızı perşembeye kadar açıklayacağız
ABD’den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya operasyon! Dominik Cumhuriyeti’nde uçağına el koydular
Siyonist lobi yine devrede! Beşiktaş eşlemesi sonrası Maccabi Tel Aviv’i İstanbul korkusu sardı! İsrail basınından alçak ’tarafsız saha’ iddiası
TSYD’nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu’ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: Bu sadece benim davam değil
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme
Başkan Erdoğan’dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti
SON DAKİKA