Antalya’ya turist akını: İlk 8 ayda yaklaşık 11 milyon turist ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'ya ilk sekiz ayda gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.28 artarak 11 milyon 731 bine ulaştığını açıkladı. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 641 bin ziyaretçi ile Rusya ilk sıradaki yerini korudu. Almanya 2 milyon 235 bin ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 109 bin ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.



İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti. Antalya'ya Ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.65 artarak 2 milyon 673 bin 736 oldu. Geçen ay Antalya'ya en çok ziyaretçi 601 bin 533 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, Almanya 465 bin 72 ziyaretçi ile ikinci sırayı aldı.

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