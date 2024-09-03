81 ilde Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor

Türkiye'nin 81 ilinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz" dedi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada da üniversite ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği verileceği aktarılarak, "Bu kapsamda iki farklı destek programı sunulacak" ifadesi kullanıldı.