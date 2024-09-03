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42.000 TL’lik sürpriz! Emekli maaş promosyonlarında Eylül jesti

Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde bankalar emeklilere yönelik maaş promosyon kampanyalarını bir kez daha güncelledi. Özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için büyük bir ek gelir kapısı olan maaş promosyonları, bankaların sunduğu cazip tekliflerle dikkat çekiyor. Bu ay sunulan yeni promosyonlarla birlikte emekliler, 42.000 TL’ye varan ödemeler alabilecekler.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 13:07 Güncelleme 03 Eylül 2024, 13:07
42.000 TL’lik sürpriz! Emekli maaş promosyonlarında Eylül jesti

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Bankaların emeklilere yönelik sunduğu bu avantajlı promosyon kampanyaları, özellikle sabit gelirle geçinen ve ek gelire ihtiyaç duyan emekliler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Eylül ayında başlayan bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını taşımaları halinde ciddi tutarlarda ek gelir elde etmelerine imkan tanıyor.

Emekli Maaş Promosyonlarında 42.000 TL'ye Kadar Ekstra Ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tüm bankalarla yapılan protokol kapsamında, emekli maaş promosyonları belirli kriterlere göre ödeniyor. Bankalar, emekli müşterilere promosyon ödemesi yaparken, SGK'nın belirlediği taban ücretin altına düşemiyor. Halkbank, İş Bankası, ve ING gibi büyük bankalar ise bu promosyon ödemelerini çeşitli kampanyalarla daha da cazip hale getiriyor.

Eylül ayı itibarıyla, Halkbank'ın sunduğu promosyonlar emeklilerin yüzünü güldürüyor. Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar, bu bankadan 12.000 TL'ye kadar maaş promosyonu alabiliyor. Ancak, Halkbank bu promosyonla sınırlı kalmayarak, "Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi" ile emekli maaş müşterilerine 30.000 TL'ye kadar ek kredi imkanı sunuyor. Bu sayede emeklilerin toplamda alabileceği miktar 42.000 TL'yi buluyor. Üstelik bu ödeme tek seferde ve peşin olarak emeklinin hesabına yatırılıyor.

İş Bankası'ndan 12.000 TL'ye Kadar Promosyon İmkanı

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler için de Eylül ayı promosyonları oldukça avantajlı. Banka, emekli müşterilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bu ödeme, 3 yıllık bir taahhüt karşılığında sağlanıyor ve emekliler bu süre zarfında başka bir bankaya geçmemeyi taahhüt ediyor.

ING'den Emeklilere 18.000 TL'ye Kadar Ekstra Gelir

ING Bank, Eylül ayı promosyon kampanyasında emeklilere 18.000 TL'ye kadar varan ödemeler sunuyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre değişen bu promosyonlardan faydalanabiliyor. ING ayrıca, ek olarak sunduğu çeşitli avantajlar ve kredi imkanlarıyla da dikkat çekiyor.

Halkbank'ın Eylül Ayı Promosyonları Detaylı Tarife Tablosu

Halkbank, emeklilere yönelik promosyonlarını maaş aralıklarına göre belirliyor. Eylül ayı itibarıyla uygulanan promosyon tarifesi şu şekilde:

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL maaş aralığındaki emeklilere: 8.000 TL promosyon
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL maaş aralığındaki emeklilere: 10.000 TL promosyon
  • 20.000 TL ve üzeri maaş aralığındaki emeklilere: 12.000 TL promosyon

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