42.000 TL’lik sürpriz! Emekli maaş promosyonlarında Eylül jesti

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu bu avantajlı promosyon kampanyaları, özellikle sabit gelirle geçinen ve ek gelire ihtiyaç duyan emekliler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Eylül ayında başlayan bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını taşımaları halinde ciddi tutarlarda ek gelir elde etmelerine imkan tanıyor.
Emekli Maaş Promosyonlarında 42.000 TL'ye Kadar Ekstra Ödeme
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tüm bankalarla yapılan protokol kapsamında, emekli maaş promosyonları belirli kriterlere göre ödeniyor. Bankalar, emekli müşterilere promosyon ödemesi yaparken, SGK'nın belirlediği taban ücretin altına düşemiyor. Halkbank, İş Bankası, ve ING gibi büyük bankalar ise bu promosyon ödemelerini çeşitli kampanyalarla daha da cazip hale getiriyor.
Eylül ayı itibarıyla, Halkbank'ın sunduğu promosyonlar emeklilerin yüzünü güldürüyor. Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar, bu bankadan 12.000 TL'ye kadar maaş promosyonu alabiliyor. Ancak, Halkbank bu promosyonla sınırlı kalmayarak, "Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi" ile emekli maaş müşterilerine 30.000 TL'ye kadar ek kredi imkanı sunuyor. Bu sayede emeklilerin toplamda alabileceği miktar 42.000 TL'yi buluyor. Üstelik bu ödeme tek seferde ve peşin olarak emeklinin hesabına yatırılıyor.