42.000 TL’lik sürpriz! Emekli maaş promosyonlarında Eylül jesti

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu bu avantajlı promosyon kampanyaları, özellikle sabit gelirle geçinen ve ek gelire ihtiyaç duyan emekliler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Eylül ayında başlayan bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını taşımaları halinde ciddi tutarlarda ek gelir elde etmelerine imkan tanıyor.

Emekli Maaş Promosyonlarında 42.000 TL'ye Kadar Ekstra Ödeme Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tüm bankalarla yapılan protokol kapsamında, emekli maaş promosyonları belirli kriterlere göre ödeniyor. Bankalar, emekli müşterilere promosyon ödemesi yaparken, SGK'nın belirlediği taban ücretin altına düşemiyor. Halkbank, İş Bankası, ve ING gibi büyük bankalar ise bu promosyon ödemelerini çeşitli kampanyalarla daha da cazip hale getiriyor.