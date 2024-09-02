TOKİ’nin Eylül 2024 kampanyasına nasıl ve nereden başvurulur? Adım adım TOKİ başvuru ekranı E-devlet!

TOKİ, Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Eylül 2024 kampanyası kapsamında yeni ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları halinde bu fırsattan yararlanabiliyor.