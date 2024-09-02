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TOKİ’nin Eylül 2024 kampanyasına nasıl ve nereden başvurulur? Adım adım TOKİ başvuru ekranı E-devlet!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştüren sosyal konut projeleriyle Türkiye genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. TOKİ, her yıl farklı dönemlerde düzenlediği kampanyalarla vatandaşlara uygun ödeme planları sunarak ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Eylül 2024 kampanyası da bu çerçevede başvurulara açık. Peki, TOKİ'nin yeni kampanyasına nasıl başvurulur? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 12:35 Güncelleme 02 Eylül 2024, 12:35
TOKİ’nin Eylül 2024 kampanyasına nasıl ve nereden başvurulur? Adım adım TOKİ başvuru ekranı E-devlet!

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TOKİ, Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Eylül 2024 kampanyası kapsamında yeni ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları halinde bu fırsattan yararlanabiliyor.

Nasıl Başvurulur?

TOKİ'nin Eylül 2024 kampanyasına başvurmak isteyenler genellikle iki farklı yöntemle başvuruda bulunabilir:

TOKİ Başvurusu İçin İstenen Belgeler

TOKİ projelerine başvuruda bulunacak vatandaşların başvuru sırasında belirli belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuruların eksiksiz tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Kimlik Fotokopisi: Başvuruda bulunan kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge.

Gelir Belgesi: TOKİ projelerine başvuruda bulunacak kişilerin gelir durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu belge, başvuru sahibinin maaş bordrosu veya gelirini gösteren diğer resmi belgelerden oluşabilir.

İkamet Belgesi: Başvuru sahibinin ikamet adresini gösteren resmi belge. Bu belge E-Devlet üzerinden kolayca temin edilebilir.

Başvuru Dönemi: TOKİ projelerine başvurular belirli bir dönemle sınırlıdır. Bu dönemi kaçırmamak için duyurulan başvuru tarihlerini takip etmeniz gerekmektedir.

Ödeme Planları: TOKİ, farklı gelir gruplarına hitap eden çeşitli ödeme planları sunmaktadır. Başvuruda bulunmadan önce ödeme planlarını inceleyip kendinize en uygun olanı seçmeniz önemlidir.

TOKİ EVLERİ VE KAMPANYALAR: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/duyurular

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI: https://turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu

NOT: Linkleri tarayıcınıza yapıştırarak aktif edebilirsiniz.

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