TOKİ’nin Eylül 2024 kampanyasına nasıl ve nereden başvurulur? Adım adım TOKİ başvuru ekranı E-devlet!

TOKİ, Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Eylül 2024 kampanyası kapsamında yeni ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları halinde bu fırsattan yararlanabiliyor.
Nasıl Başvurulur?
TOKİ'nin Eylül 2024 kampanyasına başvurmak isteyenler genellikle iki farklı yöntemle başvuruda bulunabilir:
TOKİ Başvurusu İçin İstenen Belgeler
TOKİ projelerine başvuruda bulunacak vatandaşların başvuru sırasında belirli belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuruların eksiksiz tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:
Kimlik Fotokopisi: Başvuruda bulunan kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge.
Gelir Belgesi: TOKİ projelerine başvuruda bulunacak kişilerin gelir durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu belge, başvuru sahibinin maaş bordrosu veya gelirini gösteren diğer resmi belgelerden oluşabilir.
İkamet Belgesi: Başvuru sahibinin ikamet adresini gösteren resmi belge. Bu belge E-Devlet üzerinden kolayca temin edilebilir.