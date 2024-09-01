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Esnafa vergi desteği Resmi Gazete’de yayımlandı

Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnaf enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Böylece ek vergiden de kurtulmuş olacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Esnafa vergi desteği Resmi Gazete’de yayımlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ilgili enflasyon düzeltmesi kapsamı dahilinde olup 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmalarına gerek olmayacak.

Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2024'de sona eren hesap dönemine ilişkin gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı uygulamada dikkate alınacak. Bu mükelleflerce 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerine ilişkin beyannamelerin ekine dönem sonu bilançoları eklenmeyecek. Mükellefler, beyannamelerini, enflasyon düzeltmesi öncesi oluşan kar veya zarara göre geçici vergi matrahlarını düzelterek verecekler. Süresinde yapılan işlemler için vergi cezası veya gecikme faizi ödenmeyecek.

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