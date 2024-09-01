Depremzedeye yeni konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaşıp, "Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız" dedi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Diyarbakır'da 14 etaptan oluşan 10 bin 286 konutluk projeyi hayata geçirdi. 6 bin 40 konutun yapımı ise tamamlandı. Hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti. Bakan Kurum, "Diyarbakır'da 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık" dedi.

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