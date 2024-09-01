Borsa İstanbul bu hafta toparladı

Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenen Borsa İstanbul toparlanmaya başladı. Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,28 değer kazanarak 18 bin 722 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,20 artışla 34,0690 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,82 düşüşle 37,6870 lira oldu.

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