Altında kuyumcu farkı: Makas açılışı 85 lirayı buldu

Son dönemde yatırımcının gözdesi haline gelen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altın hem ons tarafında hem de gram/ TL tarafında yükseliyor. Özellikle faiz indirimlerinin gündeme gelmesi altın fiyatlarını destekliyor. Dolar kuruyla etkilenen gram altın içeride farklı fiyatlamalara sahne oluyor. Gram altın fiyatları kuyumcularda daha yüksek olurken bankalardan alım yapıldığında düşüyor. Aradaki fark daha önce 40 TL seviyelerindeyken 85 TL'leri gördü. Ayrıca kuyumcularda lokasyona göre al-sat arasındaki makas da 35-40 TL seviyesine kadar çıkıyor. Bankalardaki al-sat farkı ise bazı dönemlerde 100 TL'yi bulabiliyor.

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