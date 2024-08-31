İSKİ’nin fatura oyunu isyan ettirdi

İstanbul'da suya devasa zam gelmesinin ardından su faturaları astronomik rakamlara ulaştı. İstanbulluları isyan ettiren yüksek faturaların altından İSKİ'nin sayaç okuma oyunu çıktı. Sayaçları okuma sürelerini uzun tutan İSKİ böylece yüksek su kullanımı gösterip tarifeyi lüks tüketime çıkartıyor. Yani 28-29 gün olması gereken okuma aralığını 30-35 güne uzatarak faturaların lüks tüketim tarifesi üzerinden yani çok daha pahalı ödenmesini sağlıyorlar. Böylece aylık tüketimi az olmasına rağmen vatandaş suya lüks parası ödüyor. Yüksek faturalara tepki gösteren İstanbulluların isyanını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, zamla birlikte suyun metreküpünün, doğal gazın metreküpünü 5'e katlayarak tahammül sınırlarını aştığını belirtti.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Vatandaşlar, yapılan sayaç oyununu fatura fotoğraflarıyla birlikte sosyal medyaya taşıdı.

SERDAR SAKA: İstanbullunun nasıl soyulduğunun kanıtı. Son 5 aydır kademeli olarak fatura yükseltiyorlar. Önümüzdeki ay herhalde 2000 TL gelir. MURAT TURAN: Suya yapılan zam arşı geçmiş. Yalnızca bana yüksek fatura gelse, araştırın diyeceğim ama şimdi zam belediyeciliği yapıyorsunuz. HALİL ERDEM: Belediyecilik, vatandaşın cebine göz dikmek olmamalıdır.

NESLİ YEŞİLER: Sayın İSKİ, burada hamam çalıştırmıyorum. 700 küsür TL fatura nedir?

NEVİN DOLU: 5 Haziran'dan itibaren yazlıktayım. 3 Haziran - 7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış?

ELÇİN: Geçen ay 500 TL gelen, bu ay nasıl oluyor da bin 263 TL gelebiliyor.

GÜNGÖR: 600 TL faturam, bu ay bin 95 TL gelmiş. İtiraz ettiğimizde de sayacın kontrol edileceği söyleniyor. Sayaçta sorun olmadığı takdirde teknisyen ücreti ödemesi istiyorsunuz.

NESLİHAN: Geçen ay 850 TL gelen fatura bu ay nasıl oluyor da 5 bin 961 TL gelebiliyor? Aynı suyu harcıyoruz. 115 ton su nasıl kullanabilirim?

