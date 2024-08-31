PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İSKİ’nin fatura oyunu isyan ettirdi

Sayaç okuma sürelerini uzun tutan İSKİ, vatandaşı lüks tüketim tarifesine geçirdi. Faturalar kabardı. İstanbullular yapılanlara isyan etti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
İSKİ’nin fatura oyunu isyan ettirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da suya devasa zam gelmesinin ardından su faturaları astronomik rakamlara ulaştı. İstanbulluları isyan ettiren yüksek faturaların altından İSKİ'nin sayaç okuma oyunu çıktı. Sayaçları okuma sürelerini uzun tutan İSKİ böylece yüksek su kullanımı gösterip tarifeyi lüks tüketime çıkartıyor. Yani 28-29 gün olması gereken okuma aralığını 30-35 güne uzatarak faturaların lüks tüketim tarifesi üzerinden yani çok daha pahalı ödenmesini sağlıyorlar. Böylece aylık tüketimi az olmasına rağmen vatandaş suya lüks parası ödüyor. Yüksek faturalara tepki gösteren İstanbulluların isyanını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, zamla birlikte suyun metreküpünün, doğal gazın metreküpünü 5'e katlayarak tahammül sınırlarını aştığını belirtti.

VATANDAŞ TEPKİLİ
Vatandaşlar, yapılan sayaç oyununu fatura fotoğraflarıyla birlikte sosyal medyaya taşıdı.

SERDAR SAKA: İstanbullunun nasıl soyulduğunun kanıtı. Son 5 aydır kademeli olarak fatura yükseltiyorlar. Önümüzdeki ay herhalde 2000 TL gelir. MURAT TURAN: Suya yapılan zam arşı geçmiş. Yalnızca bana yüksek fatura gelse, araştırın diyeceğim ama şimdi zam belediyeciliği yapıyorsunuz. HALİL ERDEM: Belediyecilik, vatandaşın cebine göz dikmek olmamalıdır.
NESLİ YEŞİLER: Sayın İSKİ, burada hamam çalıştırmıyorum. 700 küsür TL fatura nedir?
NEVİN DOLU: 5 Haziran'dan itibaren yazlıktayım. 3 Haziran - 7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış?
ELÇİN: Geçen ay 500 TL gelen, bu ay nasıl oluyor da bin 263 TL gelebiliyor.
GÜNGÖR: 600 TL faturam, bu ay bin 95 TL gelmiş. İtiraz ettiğimizde de sayacın kontrol edileceği söyleniyor. Sayaçta sorun olmadığı takdirde teknisyen ücreti ödemesi istiyorsunuz.
NESLİHAN: Geçen ay 850 TL gelen fatura bu ay nasıl oluyor da 5 bin 961 TL gelebiliyor? Aynı suyu harcıyoruz. 115 ton su nasıl kullanabilirim?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Toprak altına dahi bakılıyor
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Prim gün sayısının önemi artıyor! Artık çok çalışan çok kazanacak
Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak?
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz: Geçmişinde FETÖ izi, milli iradeye alerjili
Devlette günlük 566 TL’ye iş | Öğrenci ve işsiz kamuda yarı zamanlı çalışabilecek! İşte İşgücü Uyum Programı’nın detayları...
Galatasaray’da transfer sezonunun en flaş hamlesi! İspanyol stoper Mario Hermoso ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte imza parası...
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ gözaltına alındı
PKK’nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik’in ağabeyi hangi DEM Partili çıktı? Habur’da bölücü eylem Batman’da küstah tehdit
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu
Kadıköy’de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı
İstanbul’da metrobüs kazası! 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Şoförün ifadesi pes dedirtti: Hızlı değildim
5 ülke 5 vatandaşlık! Telegram’ın CEO’su Pavel Durov’un tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?
Sicilya’daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi
TAKVİM yazdı başsavcılık harekete geçti! CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Allah’a ve peygambere edilen küfre inceleme
Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye
SON DAKİKA