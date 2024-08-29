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Ev hanımlarına emeklilik! İşte başvuru detayları

Ev hanımlarına emeklilik imkanı sunan yeni torba yasa ile 12.500 TL'ye kadar aylık maaş fırsatı. Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 16:07 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 16:09
Ev hanımlarına emeklilik! İşte başvuru detayları

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Ev hanımlarına yönelik emeklilik imkanı sağlayacak yeni torba yasa, Meclis'te görüşülmeye devam ederken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu düzenleme, özellikle ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemine dahil olmasını sağlayarak ekonomik güvence elde etmelerine olanak tanıyor. Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, ev hanımları 12.500 TL'ye kadar aylık maaş alabilecekler.

Torba Yasa ile Ev Hanımlarına Emeklilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve büyük bir heyecanla beklenen torba yasa, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacak. Bu yasa kapsamında, çalışmayan ev hanımları için devlet destekli sosyal güvenlik sistemi devreye girecek. Bu sistemin temel amacı, ev hanımlarının sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınarak, emeklilik dönemlerinde maddi bir güvence sağlanmasıdır. Torba yasa, Meclis'ten geçtiği takdirde, sigortasız veya çalışma imkanı bulamamış ev hanımları emeklilik için başvuruda bulunabilecek. Yasa kapsamında, ev hanımlarına 12.500 TL'ye kadar emekli maaşı bağlanabilecek.

Prim Desteği ve Devlet Katkısı

Yeni düzenlemeye göre, ev hanımlarının sosyal güvenlik prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu destek, ev hanımlarının emeklilik hakkı kazanması sürecini hızlandıracak. Üstelik, çocuk sayısına bağlı olarak ek prim desteği de sunulacak. Bu sayede, birden fazla çocuğu olan ev hanımları daha erken emekli olma fırsatına sahip olacaklar. Örneğin, üç çocuk sahibi bir ev hanımı, devletin sağlayacağı ek prim desteği sayesinde daha kısa sürede emekli olabilecek. Bu destekler, hem prim gün sayısının doldurulmasında hem de emeklilik yaşının düşürülmesinde etkili olacak.

12.500 TL'ye Varan Aylık Maaş İmkanı

Yeni torba yasa kapsamında emekli olacak ev hanımlarına bağlanacak maaş, çalıştıkları yıl ve prim ödeme durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Ancak, belirlenen üst sınır 12.500 TL olarak açıklandı. Bu maaş miktarı, ev hanımlarının emeklilik döneminde rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak. Özellikle uzun yıllar boyunca ev ekonomisine katkıda bulunan, ancak resmi bir işte çalışmamış olan ev hanımları için bu düzenleme büyük bir fırsat sunuyor. 12.500 TL'ye varan aylık maaş, onların emeklilik dönemlerinde maddi sıkıntı çekmeden yaşamalarını sağlayacak.

Yasa Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Torba yasa teklifinin Ekim ayında Meclis'te oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor. Yasa onaylandıktan sonra, ev hanımları hemen başvuru yapabilecek.

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