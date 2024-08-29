Ev hanımlarına emeklilik! İşte başvuru detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve büyük bir heyecanla beklenen torba yasa , ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacak. Bu yasa kapsamında, çalışmayan ev hanımları için devlet destekli sosyal güvenlik sistemi devreye girecek. Bu sistemin temel amacı, ev hanımlarının sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınarak, emeklilik dönemlerinde maddi bir güvence sağlanmasıdır. Torba yasa , Meclis'ten geçtiği takdirde, sigortasız veya çalışma imkanı bulamamış ev hanımları emeklilik için başvuruda bulunabilecek. Yasa kapsamında, ev hanımlarına 12.500 TL'ye kadar emekli maaşı bağlanabilecek.

Prim Desteği ve Devlet Katkısı

Yeni düzenlemeye göre, ev hanımlarının sosyal güvenlik prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu destek, ev hanımlarının emeklilik hakkı kazanması sürecini hızlandıracak. Üstelik, çocuk sayısına bağlı olarak ek prim desteği de sunulacak. Bu sayede, birden fazla çocuğu olan ev hanımları daha erken emekli olma fırsatına sahip olacaklar. Örneğin, üç çocuk sahibi bir ev hanımı, devletin sağlayacağı ek prim desteği sayesinde daha kısa sürede emekli olabilecek. Bu destekler, hem prim gün sayısının doldurulmasında hem de emeklilik yaşının düşürülmesinde etkili olacak.